Claudio Baglioni annuncia l' addio alla musica | Termino la mia attività da vincente

(Di sabato 20 gennaio 2024), dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, hato che terminerà la suaentro il 2026. "Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e...

Passerotto non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. È sui versi indimenticabili di Sabato pomeriggio che si realizza il sogno che Simona ... (funweek)

In un'intervista a Gente. Antonio Ricci ripercorre le querele di Claudio Baglioni in attesa di un nuovo processo. (comingsoon)

Al Piccolo Teatro la 'strana coppia' Franco Branciaroli e Umberto Orsini. Il ritorno kolossal di. Il nuovo omaggio della Scala aAbbado. La strana irresistibile coppia Insieme fanno 165 anni. Portati alla grandissima. Franco Branciaroli , il 'giovane' 76enne, e Umberto ...Giovedì 18 gennaio , alla Vitifrigo Arena di Pesaro , va in scena la data zero del nuovo tour di. Un tour che, sulla scia di quanto già fatto negli ultimi mesi del 2023, porterà sul palco il suo ultimo album. Ma anche i successi che hanno reso intramontabile la sua carriera. Uno ...Claudio Baglioni, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, ha annunciato che terminerà la sua attività entro il 2026. «Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si ...L’annuncio al Forum di Assago dove stasera il cantautore romano ha in programma la prima replica milanese di ‘aTUTTOCUORE’ ...