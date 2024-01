Claudio Baglioni annuncia il ritiro | “Dal ring si scende quando si è vincenti”

Notizie così non capitano tutti i giorni. Ci sono artisti per cui la giovinezza e la carriera in ascesa sembrano non finire male. E, invece, anche ... (dilei)

'E' per noi motivo di grande orgoglio e di grande responsabilita' gestire e promuovere oggi e in futuro l'intera discografia di, uno degli artisti piu' importanti per la musica e la cultura italiana degli ultimi 60 anni. Siamo onorati di poterlo fare e metteremo il massimo impegno per dare il giusto risalto e ..."Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti". Per questo, dopo aver tagliato il traguardo dei 60 anni,ha annunciato che terminerà la sua carriera entro il 2026. "La vita è adesso - ha detto il cantante incontrando la stampa a Milano in occasione del tour 'aTuttocuore' e citando il ...Tutto ha inizio nel 1964, quando un Claudio Baglioni appena tredicenne sale per la prima volta su un palco partecipando a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di ...Il tour nelle grandi arene indoor è appena ripartito, il 18/1 da Pesaro. Sabato, domenica e lunedì l’instancabile Claudio Baglioni arriva invece a Milano, al Forum, a cantare il suo ‘aTUTTOCUORE’, con ...