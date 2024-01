Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins in fuga | Caterina Ganz 26ma

(Di sabato 20 gennaio 2024)DELSCI DIUSA 1579 2 SVAHN Linn SWE 1300 3 BRENNAN Rosie USA 1191 4 KARLSSON Frida SWE 1173 5 RIBOM Emma SWE 1154 6 CARL Victoria GER 1146 7 NISKANEN Kerttu FIN 1066 8 WENG Heidi NOR 996 9 SUNDLING Jonna SWE 860 10 ILAR Moa SWE 76226ITA 448 59 COMARELLA Anna ITA 111 74 FRANCHI Francesca ITA 64 78 MONSORNO Nicole ITA 48 94 CASSOL Federica ITA 19 110 DI CENTA Martina ITA 11 128 SANFILIPPO Federica ITA 4SPRINT 1 SVAHN Linn SWE 529 2 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 472 3 RIBOM Emma SWE 455 4USA 410 5 KARLSSON Frida SWE 357 6 SUNDLING Jonna SWE 309 7 DAHLQVIST Maja SWE 289 8 BRENNAN Rosie USA ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 1456 2 VALNES Erik NOR 1227 3 GOLBERG Paal NOR 1063 4 KLAEBO Johannes ... (oasport)

... Frida Karlsson vince la mass start 20 km valida per ladel Mondo 2023/24 femminile di sci di ... Chiude sesta la leader dellagenerale Jessica Diggins. Buona prova per i colori azzurri, ...... battendo il Lecce ha l'opportunità di scavalcare l'Inter in, approfittando della sosta ... Siamo a metà stagione, abbiamo un obiettivo importante e abbiamo unaItalia da giocare. Ad ...Fabio Bongi, assistant coach di Trento, ha presentato il prossimo match di campionato: "Con la Germani ci aspetta una partita fisica, dura: Brescia ...ultima in classifica con 6 punti, ha rimediato quattro sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato, riuscendo però nell'impresa di superare la Germani Brescia, avversaria della Gevi Napoli nei ...