Cina | vendite veicoli commerciali | +20% nel 2023

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pechino, 20 gen – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 20% su base annua nel, come mostrato dai dati del settore. Un totale di 3,26 milioni didi tale categoria sono stati venduti nel Paese l’anno scorso, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. Laha esportato circa 770.000nel, con un balzo del 32,2% rispetto all’anno precedente, ha riferito l’associazione. I dati rivelano anche che ledi camion nel Paese sono cresciute del 22,4% su base annua nel, mentre quelle degli autobus sono aumentate del 20,6%. (Xin) Agenzia Xinhua

