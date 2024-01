Cina | produzione gas naturale | +5 | 8% nel 2023

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pechino, 20 gen – (Xinhua) – Ladi gasdellaha registrato una crescita stabile nel, come mostrato dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Il Paese ha prodotto 229,7 miliardi di metri cubi di gasnel, in aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Un totale di 119,97 milioni di tonnellate di gase’ stato importato nel, in aumento del 9,9% su base annua, secondo l’ufficio. Nel solo mese di dicembre, il Paese ha importato 12,65 milioni di tonnellate di gas, in aumento del 23% su base annua. Il tasso di crescita e’ stato superiore di 16,4 punti percentuali rispetto a quello di novembre, ha riferito l’ufficio. (Xin) Agenzia Xinhua

