Cina | produzione carbone | +1 | 9% a dicembre

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pechino, 20 gen – (Xinhua) – Ladigrezzo dellae’ aumentata dell’1,9% su base annua a 410 milioni di tonnellate nel2023, come mostrato dai dati ufficiali. Il tasso di crescita e’ stato inferiore di 2,7 punti percentuali rispetto a novembre, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Laha prodotto 4,66 miliardi di tonnellate digrezzo nel 2023, in aumento del 2,9% su base annua, come indicato dai dati. Solo nel mese di, il Paese ha importato 47,3 milioni di tonnellate di, in aumento del 53% su base annua. Le importazioni disono ammontate a 470 milioni di tonnellate lo scorso anno, in aumento del 61,8% su base annua. (Xin) Agenzia Xinhua