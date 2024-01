Cina | incendio fa strage nel dormitorio di una scuola | 13 morti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Tragedia in. Sono almeno 13 le vittime di undivampato ieri sera neldi unanella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle autorità locali, ma non è chiara l'età delle vittime, né cosa abbia provocato l'. Almeno una persona è rimasta ferita. La Cctv ha riferito del fermo del dirigente scolastico. Il Global Times, tabloid nazionalista, scrive di responsabili dell'istituto in stato di fermo. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

