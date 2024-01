Cina | 8 morti per l’esplosione di polveri in una fabbrica nello Jiangsu

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nanchino, 20 gen – (Xinhua) – La morte di otto persone e’ stata confermata a seguito di un’esplosione diverificatasi stamattina presto in un laboratorio di produzione nella citta’ di Changzhou, nella provincia cinese orientale delloe’ avvenuta alle 3:38 di oggi (ora locale) in una struttura di produzione della Changzhou Shenrong Metal Sci-tech Co., Ltd., situata nel distretto di Wujin. Ha causato anche ferite lievi a otto persone, secondo il dipartimento di gestione delle emergenze del distretto. Le operazioni di soccorso sul sito sono concluse, e le indagini, cosi’ come le attivita’ di follow-up, sono attualmente in corso. (Xin) Agenzia Xinhua