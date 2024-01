Cina | 13 morti nell’incendio di un dormitorio scolastico nello Henan

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Zhengzhou, 20 gen – (Xinhua) – La morte di tredici persone e' stata confermata a seguito di un incendio che ha avuto luogo ieri sera in unnella contea di Fangcheng, nella citta' di Nanyang, nella provincia cinese centrale dello, come riferito stamattina dalle autorita' locali. Alle 23:00 di ieri (ora locale), il dipartimento antincendio locale ha ricevuto un allarme in merito a un incendio neldella scuola Yingcai nel villaggio di Yanshanpu, nella cittadina di Dushu. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto e le fiamme sono state spente alle 23:38. Una persona e' rimasta ferita, attualmente sta ricevendo cure in ospedale ed e' in condizioni stabili. L'indagine sulla causa dell'incendio e' stata avviata dalle autorita' locali.