Ciclismo | Clasica Valenciana Groenewegen vince la 40^ edizione

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lo sprinter olandese batte Coquard e Teutenberg, quarta piazza per Cimolai VALENCIA (SPAGNA) - Dylansi è aggiudicato in Spagna la 40esimadellaComunitat, prima prova in linea della nuova stagione sulle strade d'Europa di 200 chilometri complessivi con parten

Lo sprinter olandese batte Coquard e Teutenberg, quarta piazza per Cimolai VALENCIA (SPAGNA) - Dylan Groenewegen si è aggiudicato in Spagna la 40esima edizione dellaComunitat Valenciana, prima prova in linea della nuova stagione sulle strade d'Europa di 200 chilometri complessivi con partenza da La Nucia e arrivo a Valencia. Il corridore olandese della ...Francesca Polti ha sottolineato l'importanza del ritorno di uno sponsor storico del... Chiaravalli Group L'esordio della Polti - Kometa è previsto per il 20 gennaio nellaComunitat ...Lo sprinter olandese batte Coquard e Teutenberg, quarta piazza per Cimolai VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dylan Groenewegen si è aggiudicato in Spagna la 40esima edizione della Clasica Comunitat ...Edizione numero 40 per la Clàssica Comunitat Valenciana: la corsa iberica ha aperto la stagione del ciclismo su strada in terra europea (il World Tour è invece scattato dall'Australia con il Down Unde ...