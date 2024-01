Chiara Ferragni | dramma sui suoi figli | interviene l’esperto

Ferragnez, ancora voi Breve interludio al podio dei peggiori. Non possiamo, anche solo en passant, sorvolare sulle "mirabili" gesta di Fedez . Mentresparisce dalla circolazione abdicando persino alle fashion week di Milano e Parigi (un tempo gettonatissima su entrambe le passerelle), il marito rapper ci mette del suo per ...Non è un buon momento per. La tempesta si è abbattuta sull'imprenditrice digitale a metà dello scorso dicembre, quando l'Antitrust ha annunciato una multa da un milione di euro nei confronti delle sue società ...Continua a tenere banco, oggi, il caso della pubblicità occulta fatta sul palco del teatro Ariston da Amadeus e Chiara Ferragni a Instagram. Per ...Il grillino pinge miseria perché non ha soldi per fare la spesa. L'ex ministra di Monti torna per imporci la patrimoniale sulla casa. Selvaggia e compagno scatenano il web contro la ristoratrice. Ecco ...