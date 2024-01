Chi è Selin Genç | Gülten di Terra amara | fidanzato | carriera e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024)è un’attrice e modella turca conosciuta in Italia grazie al personaggio diche interpreta nella soap opera. Nasce il 26 giugno 1994 a Istanbul, in Turchia, e la sua famiglia è originaria del sud del paese. Inizia ad appassionarsi alla recitazione già durante le scuole medie e per questo si unisce al club teatrale dell’istituto che frequenta. Una volta ottenuto il diploma superiore però sceglie un percorso di studi lontano dal mondo dello spettacolo, si iscrive infatti alla facoltà di Ingegneria industriale alla I??k University di ?ile. In seguito studia nel dipartimento teatrale dell’Università di Selçuk nella città di Konya dove si laurea alcuni anni più tardi. Chi èdi...