Chi è Aras ?enol | l' attore che interpreta Çetin nella serie Terra Amara | Età | biografia e progetti futuri

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 gennaio 2024)è l'turco noto in Italia per il ruolo diin, ecco chi è e cosa sappiamo di luiè l'turco famoso in Italia per il ruolo dipopolareturcatrasmessa in Italia da Canale 5 sia daytime pomeridiano che in prima serata. Ecco chi èche ha collaborato anche con il regista Ridley Scott. Chi èCetin di, modello ed ex atleta turco, è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Dopo ...