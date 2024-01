Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno? Outsider russa in un tabellone da sfruttare

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024)non arresta la sua straordinaria corsa: la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana per la prima volta in carriera ha centrato il pass per la seconda settimana di uno Slam. Agli Australian Open l’azzurra si è sbarazzata anche dellaAnna Blinkova e ancora non ha perso neanche un set nei tre match giocati. Dando un’occhiata al, si comprende come la chance sia davvero ghiotta per fare un grande risultato. In quel quarto non c’è più infatti Elena Rybakina, eliminata alprecedente proprio da Blinkova al termine di un incredibile super-tiebreak. Agli ottavi lunedìtroverà Anna Kalinskaya, numero 75 del ranking mondiale, mentre nell’eventuale quarto ci sarebbe una tra Zheng Qinwen e Oceane Dodin. Kalisnkaya che anch’ella è alla prima volta nella ...