Cessione del quinto dello stipendio | cos’è e quando conviene

... di modificare ed ampliare il decreto, a tutelacomparto, sulla garanzia dei crediti. Per la ... 3) Certificazione dei crediti delle imprese con possibilità di. 4) Agevolazioni ......mercato costringe i nerazzurri a valutare con attenzione chi potrebbe essere sacrificato per garantire la sostenibilità economicaclub. Il nome che emerge come possibile candidato allaè ...La cessione del quinto dello stipendio, una particolare tipologia di prestito sullo stipendio o sulla pensione Inps, può essere uno strumento finanziario utile in determinate circostanze. Quando è ...L’ordine del giorno del governo è la cessione di Tim a Kkr, il 4 per cento dell’Eni per due miliardi, Poste. E dall’Ue non arrivano buone notizie: «L’Italia non è in linea con le raccomandazioni» ...