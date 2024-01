Centri sociali anti-Israele | il poliziotto | “Volevano ammazzarci”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Scene di ordinaria follia a Vicenza, dove un gruppo di antagonisti ha cercato di fare irruzione per protestare contro un padiglione israeliano alla fiera dell’oro. “L’ennesima grave aggressione ai poliziotti, in occasione di una manifestazione-israeliana, si è conclusa con nove colleghi feriti, uno seriamente ustionato, e un attentato a ordine e sicurezza – racconta Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato – Una manifestazione di assoluta violenza, con tanto di artifizi modificati e contenenti schegge metalliche, che dimostrano una chiara volontà di fare più male possibile e come in questo come in taltri casi ci si trovi di fronte a veri criminali organizzati. Che poi si usi come scusa per tentare di ammazzare dei poliziotti una manifestazione pro o contro un popolo afflitto dalla guerra è l’apice del delirio. Continuiamo a ...