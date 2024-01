Cava de’ Tirreni | scoperta la centrale del riciclaggio di auto rubate FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCarcasse di, centraline, pezzi meccanici e di carrozzeria, il tutto provento di furto. È quanto gli agenti del Commissariato dide’, in collaborazione con il personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, ha scoperto, durante una perquisizione in uno uno stabile situato al confine dei comuni didee Nocera Superiore. L’operazione si è conclusa con il deferimento in stato di libertà per un giovane metelliano resosi responsabile del reato di: il materiale ritrovato all’interno della struttura era infatti tutto proveniente da furti. D’intesa con Procura della Repubblica di Nocera inferiore è stato disposto il sequestro dell’area e di tutto quanto in esso rivenuto al fine di consentire il prosieguo delle ...