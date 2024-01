Caso Portanova | il comunicato del Collegio di Garanzia dello Sport

(Di sabato 20 gennaio 2024), ecco ildeldi Garanzasul procedimento rinviato per l’accusa di violenza sessuale, ex centrocampista Juve, ora alla Reggiana in Serie B. Ecco ildeldi Garanzasul procedimento rinviato per l’accusa di violenza sessuale. Ecco la nota: Ildi«HA ACCOLTO, IN PARTE QUA, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2023, presentato, in data 17 ottobre 2023 presentato dalla Procura Generale, in persona del Procuratore Generale...

Il Collegio di Garanzia presso il Coni "ha accolto, in parte qua" il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, sulManolo. Dunque "per l'effetto, ha rinviato la causa alla corte federale d'appello della Figc in diversa composizione, affinché fondi la propria decisione uniformandosi al principio di ...E' presumibile quindi pensare che, che nel frattempo può continuare regolarmente a giocare, faccia comunque in tempo a terminare il campionato prima che intervenga una nuova decisione . Per ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il Collegio di Garanzia presso il Coni "ha accolto, in parte qua" il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, sul caso Manolo Portanova.Il processo torna alla Corte d’Appello Figc. Il calciatore il 6 dicembre 2022 è stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo su una ragazza ...