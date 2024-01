Caso Osimhen | rischia anche Giuntoli? La situazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le ultime sulscoppiato in casa Napoli per l’acquisto di Victordal Lille, contestato come falso in bilancio Dopo la chiusura delle indagini sull’acquisto di, contestato al Napoli come falso in bilancio, sono emerse molte voci sul possibile coinvolgimento di Cristianotra gli indagati. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale dirigente della Juventus non rischierebbe nulla poiché non aveva il potere di finalizzare gli acquisti. Per questo tra gli indagati ci sono soltanto De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24