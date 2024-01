Caso Osimhen | Giuntoli potrebbe essere coinvolto solo sul fronte sportivo con un’inibizione

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il presidente azzurro è stato indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor. La domanda di molti juventini è stata subito, cosa succederà a? Insieme al presidente De Laurentiis risultano indagati anche la moglie (vicepresidente del Napoli), i due figli ed alcuni componenti del consiglio di amministrazione del club azzurro. Secondo quanto filtra dalla Procura Federale Figc Giuseppe Chinè sarebbe pronto a chieder alla procura di Roma gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor. Difficile, allo stato dei fatti, ipotizzare quali possanole sanzioni a carico del Napoli: nelle carte a disposizione degli inquirenti non ci sarebbero ...

Davvero rischia anche la Juventus nelche vede coinvolto il presidente del Napoli De Laurentiis per falso in bilancio in merito all'operazioneAll'epoca il ds azzurro era quel Cristiano Giuntoli, oggi in bianconero ma al ...La Juventus segue con una certa curiosità l'evoluzione dei tanti fronti aperti in tema di plusvalenze. Quello che interessa il Napoli, , ma non soltanto: dalla Roma alla Lazio , passando per la ...La vicenda ruota attorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dai francesi del Lille ... la revocazione sulla base di nuove prove assunte dopo la decisione. In caso di nuovo processo ecco che ...Il nome dell'attuale direttore sportivo della Juventus non figura tra quelli nel mirino dei pm capitolini: ecco perché ...