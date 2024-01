Cardito | 34enne ubriaco aggredisce infermiera del 118 che lo aveva soccorso

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono intervenuti in via Bruno Buozzi per un’aggressione al personale medico di un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, un uomo di 34 anni di, verosimilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbe dato in escandescenze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.