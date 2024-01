Carciofi in pastella | una ricetta facilissima ed invitante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 gennaio 2024) Iin, croccanti e morbidi al contempo, sono un piatto davvero versatile e facile da preparare. Possiamo offrirli come aperitivo finger food, per stuzzicare gli amici di sempre prima di una cena di ritrovo, oppure come contorno per secondi di carne o di pesce, e ancora accompagnarli con un tagliere di salumi e formaggi per un pasto informale e goloso. Semplicissimi da preparare, vanno immersi in unadensa e corposa, perfetta anche per altre verdure perché aderisce in modo impeccabile. Ricordiamoci, però, sempre che è necessario lessarle per qualche minuto, in modo da renderle tenere. Non gettiamo i gambi, anche loro si rivelano deliziosi se cucinati così, dopo essere stati sbollentati ovviamente. Invitanti e saporiti, i nostriti conquisteranno tutti, anche i ...