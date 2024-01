Capitano Ultimo | “La produzione della sicurezza passa anche per le attività seguite dai sindacati militari”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Laper ledai”. Sono queste le parole che il(Capo Ufficio Legalità e Diritti del Nuovo Sindacato Carabinieri) ha inteso rivolgere a tutti presenti in occasionecerimonia per il 31° anniversario dall’arresto di Riina, tenutasi presso la TenutaMistica a Roma. Non una ricorrenza al fatto, ma il ricordo di quella squadra di Uomini che riuscì, con la costanza e la professionalità, a bucare e a contrastare un sistema illegale che si credeva inespugnabile. Saranno le parole scandite da una registrazione a dare inizio all’evento: la voce è quella di un Carabiniere divenuto ...