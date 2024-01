Capezzone | perché Craxi aveva ragione e i comunisti torto E perché il Pd ora paga il conto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non c'è alcun dubbio: il caso - grande regista e supremo sceneggiatore di ogni vicenda umana sa far bene le cose. Che giorno era ieri? È stata (sia detto con rispetto e senza alcun compiacimento) la giornata politicamente più desolante per il Pd schleiniano: lo squallore di un evento di dibattito interno disertato dalla stessa classe dirigente del partito; una segreteria di fatto già scaricata dai vecchi mandarini del Nazareno; l'assenza di qualunque proposta politica in grado di rianimare l'opposizione e appassionare il Paese; una dimensione totalmente gregaria - anche culturalmente - rispetto al grillismo e alle sue propaggini mediatiche. Ed ecco il ruolo del caso, attraverso una perfida coincidenza temporale: ieri era anche il giorno del ventiquattresimo anniversario della morte di Bettino, il leader socialista più odiato - in vita e post mortem - dai ...