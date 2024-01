Campania | nel Sannio e in Irpinia nevicate anche a bassa quota | temperature a picco

E' quanto affermano i promotori dell'incontro in programma mercoledì 24 gennaio,Museo della ... - Moda Design Regione- in programma nei giorni 22, 23 e 24 gennaio - sarà aperto alle 10.30 ...Lada un po' di anni vede i suoi dati demografici peggiorare.merito, tali dati sono legati a contesti di sviluppo e di lavoro sempre più precari e mal pagati, oltre a criticità ...Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania. Previsioni meteo Napoli oggi Meteo Napoli – Al mattino attesi cieli nuvolosi con deboli precipitazioni su tutta la ...Meteo, weekend gelido, il più freddo di tutto l’inverno. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta 'gialla' in quattro regioni: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria ...