Calendario sport invernali oggi | orari sabato 20 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024)20, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle e slittino naturale, oltre alle OlimpiadiGiovanili di Gangwon 2024. La seconda discesa maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, prevista a Kitzbuehel (Austria), prenderà il via alle ore 11.30, con otto azzurri al cancelletto di partenza: Florian Schieder col 10, Dominik Paris con l’11, Mattia Casse col 14, Christof Innerhofer col 27, Guglielmo Bosca col 41, Pietro Zazzi col 45, Benjamin Jacques Alliod col 47 e Nicolò Molteni col 50. Saranno otto le azzurre al via del gigante femminile che aprirà la due giorni dedicata alle prove tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in ...