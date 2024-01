Calenda | “Il limite dei 30 all’ora a Bologna è una beata idiozia”

(Di sabato 20 gennaio 2024) REGGIO EMILIA – Imporre ildei 30 chilometriè “una”: è una “bella idea” ma poi “non si hanno le infrastrutture per sostenerla”. Questo “modo di ragionare della sinistra è stupido”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo(foto), a margine della presentazione a Reggio Emilia del suo nuovo libro “Il Patto. Oltre il Trentennio Perduto”. “E’ unaildei 30 chilometri – ha spiegato– Pensare che fai una cosa molta bella, ‘green’, verde, ma non hai le infrastrutture per sostenerla è un modo di ragionare della sinistra stupido. Al’abbiamo detto con molta chiarezza. Adesso l’ha sollevato Salvini, ma da molto tempo l’abbiamo ...

