Calciomercato Napoli | Popovic a Roma per le visite

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilsi prepara ad accogliere un nuovo innesto:è arrivato aper sostenere lemediche con il club azzurro Ilsi prepara ad accogliere un nuovo innesto:è arrivato aper sostenere lemediche con il club azzurro. E’ stato vicino al Milan, poi l’ha osservato la Juve, il Bayern Monaco ci ha fatto un pensiero ma alla fine sono stati gli azzurri a trovare l’accordo. Il classe 2006 è arrivato come svincolato e dopo lemediche firmerà il contratto con i partenopei prima di andare in prestito per 6 mesi al Frosinone. Ilnon può occupare un altro slot da extracomunitario ed ecco che la sinergia con il club ciociaro è utile per completare l’operazione.