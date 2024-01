Calciomercato Napoli | Mangala è vicinissimo alla firma

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Di Marzio ci aggiorna suldelGianluca Di Marzio, giornalista esperto didi Sky, ci aggiorna sulle notizie riguardanti ildal suo sito. De Laurentiis ha continuato la trattativa col Nottingham Forest per il centrocampista Orel. Dopo aver raggiunto un accordo con il club per il prestito con diritto di riscatto il presidente sta trattando per l’ingaggio del calciatore in caso di riscatto. Negli ultimi giorni si erano interessate aanche Rennes e Juventus ma il belga ha preferito trattare con gli azzurri. Anche per la difesa ilpunta ad un calciatore belga Dopo aver acquistato il terzino Mazzocchi dSalernitana, Traorè dal Bournemouth e Ngonge dal Verona il ...