Calciomercato Napoli | l’affare rischia di saltare | non c’è l’accordo con il club

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilè alla ricerca di un nuovo centrocampista: gli azzurri vedono sfumare uno degli obiettivi seguiti con maggiore insistenza. La stagione delè stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri sono fuori già da tempo dalla lotta scudetto e sono stati anche eliminati in Coppa Italia. Per questo motivo, la Supercoppa Italiana rappresenta l’occasione per salvare la stagione e soprattutto per dare nuove sicurezze ai ragazzi di Walter Mazzarri. Nel nuovo format della Final Four, ilsi è presentato al debutto contro la Fiorentina in una buona condizione. Walter Mazzarri, poi, ha preparato alla perfezione la partita contro la viola di Vincenzo Italiano. Ilè riuscito ad ingarbugliare le fitte trame di passaggio della Fiorentina e poi in contropiede è stato spietato. Il risultato finale di ...