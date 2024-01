Calciomercato Milan – Pedullà | “Proposto Chalobah Su Kiwior …”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Trevoh, accostato alin queste ore di, è in uscita dal Chelsea. Sarà lui il rinforzo per Stefano Pioli?

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera studia il colpo in difesa e spunta anche l’ idea Chalobah dal Chelsea in prestito Il Milan non vuole ... (dailymilan)

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Il Milan cerca un Difensore in questo Calciomercato : difficile sia Alessandro Buongiorno ma Lilian Brassier e Tanguy Nianzou restano in corsa (pianetamilan)

A farsi sotto ora è il, ma il Toro come il giocatore portano avanti la tesi della conferma. Di eventuale cessione si parlerà semmai in estate. E comunque a fronte di un contratto in essere con ...E aver perso il tricolore contro unoggettivamente superabile, è stato un duro colpo. L'anno scorso, poi, io stesso pensai che la storia tra l'Inter e Inzaghi fosse giunta al capolinea. Di ...La scelta è fatta: ad arbitrare la finale di Supercoppa Italiana a Riad sarà Antonio Rapuano, direttore di gara 38enne della sezione di Rimini. È lui il fischietto che l'Aia ha scelto per Napoli-Inter ...Una grande voglia di tornare in Italia. Mario Balotelli ha espresso un desiderio chiaro al proprio entourage: ricominciare a calcare i campi di Serie A, evento.