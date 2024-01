Calciomercato Milan | Lenglet la prima scelta della difesa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024), Moncada e Furlani continuano a monitorare il nome per la: in cima alla lista c’è, difensore classe 1995, di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston in Villa, in Premier League, è lascelte deldel. Dopo Terracciano e il ritorno di Gabbia, i rossoneri lavorano per portare un altro centrale alla corte di Pioli. Dopo il no del Torino per Buongiorno, ecco allora che il clubese ha virato verso il centrale francese. Operazione molto difficile poiché ci sarebbe da convincere altre due società, soprattutto gli inglesi, a lasciarlo partire a cuor leggero.