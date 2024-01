Calciomercato | Empoli Ecco Goglichidze | contratto fino al 2028

Calciomercato Monza : in arrivo in prestito secco dal Milan Daniel Maldini ; il figlio di Paolo lascia l’ Empoli Il Monza è pronto a chiudere per ... (calcionews24)

L’Empoli ci prova per far ritornare alla propria corte il centrocampista dell’Inter Asllani . Possibile ritorno dell’albanese? Come riportato da ... (calcionews24)

Arrivato in Toscana il difensore georgiano, classe 2004- Saba Goglichidze è un nuovo calciatore dell'. Lo comunica il club toscano, specificando che il difensore georgiano, classe 2004, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Goglichidze ha esordito a 17 anni nella Erovnuli Liga, la ...... che ha accolto Mihajlo Ilic dal Partizan Belgrado, e per l', che ha preso Cerri dal Como. Ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui, LE NEWS DI OGGI LIVE - NGONGE E ...Arrivato in Toscana il difensore georgiano, classe 2004 EMPOLI (ITALPRESS) - Saba Goglichidze è un nuovo calciatore dell'Empoli. Lo comunica il club toscano, specificando che il difensore georgiano, ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nome nuovo che è anche un ritorno di fiamma. Alla Lazio è stato proposto Anwar El Ghazi. Il 28enne esterno olandese di origini marocchine si è svincolato dal ...