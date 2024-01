Calciomercato Bologna | Thiago Motta sogna un vecchio pallino

(Di sabato 20 gennaio 2024)per la difesa vorrebbe Amian: il difensore è stato già allenato dal tecnico allo Spezia Ilstarebbe pensando a un difensore per rinforzare il reparto in questa sessione diinvernale. Sartori vuole regalare a, in prestito con diritto di riscatto, un fedelissimo come Amian. Il centrale ha chiesto la cessione allo Spezia e vuole espressamente sbarcare sotto le Due Torri.

Calciomercato Bologna , si complica la trattativa per Santiago Castro. Ecco il piano di Sartori per l’attacco rossoblu Come riportato da ... (calcionews24)

...giornata annunci anche per il, che ha accolto Mihajlo Ilic dal Partizan Belgrado, e per l'Empoli, che ha preso Cerri dal Como. Ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui,......giornata annunci anche per il, che ha accolto Mihajlo Ilic dal Partizan Belgrado, e per l'Empoli, che ha preso Cerri dal Como. Ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui,...33' - Poco da raccontare a livello di calcio negli ultimi 15 minuti, nei quali praticamente non si è giocato. Resiste l'1-0 nerazzurro firmato da Quieto. 31' - Un in bocca al lupo, ovviamente, sia a ...Così, secondo il Resto del Carlino, il Bologna attraverso i propri scout si sarebbe mosso ... sarebbe un profilo adatto a dare seguito ad un calcio di possesso e offensivo. Un altro nome sondato ...