Calcio | Genoa Gilardino Mi attendo delle risposte sul mercato

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il tecnico rossoblu: "Dobbiamo colmare velocementelacune" GENOVA - "Mi aspettosulperché esiste una necessità oggettiva di colmare le lacune in alcune caratteristiche. Devono essere veloci e rapidi a partire dalla settimana prossima nell'intervenire per trovare soluzio

Calciomercato Genoa : dopo la partita contro il Torino è scatta to l’obbligo di riscatto per Juinor Messias dal Milan Junior Messias è al 100% un ... (calcionews24)

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – La Salernitana ospita il Genoa e, secondo i bookmaker, non riuscirà a imporsi e strappare punti fondamentali per ... (calcioweb.eu)

Il tecnico delAlberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana: ' È stata una settimana paradossale perché abbiamo dovuto fronteggiare diversi infortuni dovuti al ...Vigilia infuocata per ilatteso domani a Salerno da una sfida fondamentale nella corsa salvezza. Alberto Gilardino si è sfogato su due temi importantissimi: gli infortuni e soprattutto il mercato, dal quale si attendeva ...L'ex capitano l'ha commentata così ai taccuini del quotidiano 'Il Mattino': "Mazzarri ha proposto il tipo di calcio che conosce meglio e che la squadra aveva bisogno di fare in questa fase. Ha ...Un nuovo derby a Marassi, in assenza di quello tra Genoa e Sampdoria, l'impianto genovese ospita la caldissima sfida tutta griffata Tigullio tra Sestri Levante ed Entella. L'appuntamento è domenica ...