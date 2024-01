Caivano | gli stupri al Parco Verde | lo sfogo della bambina | «Li odio | mi fanno schifo»

Ha conferma to gli abusi la più grande delle due ragazzine che, secondo gli inquirenti di Napoli, furono violentate in più occasione in una struttura ... (ilfattoquotidiano)

Ha confermatoabusi la più grande delle due ragazzine che, secondoinquirenti di Napoli, furono violentate in più occasione in una struttura fatiscente di(Napoli) . In un ambiente protetto e confortevole la vittima ha ripercorso e confermato tutti i ...... è iniziato intorno alle 10 e si è concluso poco prima delle 15 il primo incidente probatorio perstupri adella scorsa estate su due cuginette che avevano 10 e 12 anni. In aula la ... La piccola ha ripercorso quei terribili momenti, confermando il suo racconto anche nel momento in cui è stata interrogata dai difensori degli imputati in occasione del controesame ...