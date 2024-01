Cagliari | schianto frontale contromano nella notte | un morto e tre feriti

Un'auto contromano si schianta contro un Suv, un morto e tre feriti nella notte a. La vittima è un giovane di 20 anni alla guida di una Peugeot. Verso le 3 del mattino, sotto una pioggia battente, ha imboccato contromano via Vesalio mentre viaggiava assieme a due amici. La ......notizie tempio viale monastirUltime Notizie Fermato per strada mentre spinge un divanetto appena rubato, tempiese denunciato Bitcoin a zero emissioni di carbonio nel 2024...Un’auto contromano si schianta contro un Suv, un morto e tre feriti nella notte a Cagliari. La vittima è un giovane di 20 anni alla guida di una Peugeot. Verso le 3 del mattino, sotto una pioggia ...L'uomo si è schiantato contro un palo, rimanendo incastrato nell'abitacolo dell'auto. Dopo l'intervento dei Vigili del fuoco, è stato accompagnato in ospedale ...