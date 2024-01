Cagliari | incidente con scontro frontale | morto 20enne Tre i feriti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ancora unmortale nelle strade di, nel weekend. Un ventenne ha perso la vita in unotra un suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano. Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente di 20 anni che è deceduto.

