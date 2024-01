Cagliari | incidente con scontro frontale | due morti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ancora unmortale nelle strade di, nel weekend. Due le vittime. A quanto è emerso, c'è stato unotra un suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano. Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente di 20 anni che è deceduto. Inizialmente i feriti erano tre, ma uno di loro è poi morto all'ospedale di Brotzu, dove era stato trasportato, facendo salire così il bilancio delle vittime a due.

Incidente mortale a Cagliari . Un’ auto mobile si è ribaltata dopo essere finita fuori strada, ed è caduta in mare . A bordo un ragazzo di 19 anni, che ... (metropolitanmagazine)

Scontro frontale all'alba tra due auto Lungo la Statale 195 Un ragazzo di 19 anni è morto all'alba per uno scontro frontale alle porte di Cagliari . ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto all’alba per uno scontro frontale alle porte di Cagliari . Lungo la Statale 195, che collega Pula con ... (giornaledellumbria)

Cagliari , incidente all’alba : auto si ribalta e finisce in mare. Morto 19enne Uno scontro frontale lungo la statale alle porte di Cagliari . Un ... (tpi)

Ancora un incidente mortale nelle strade di Cagliari , nel weekend. Un ventenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra un suv Maserati e una ... (tg24.sky)

Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Ancora un incidente mortale sulle strade di Cagliari . Un ventenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra ... ()

L'è avvenuto non lontano da una zona di locali notturni molto frequentata dai giovani nel weekend. TI POTREBBE INTERESSAREAncora unmortale nelle strade di, nel weekend. Due le vittime. A quanto è emerso, c'è stato uno scontro frontale tra un suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha ...CAGLIARI - Tragico incidente nella notte a Cagliari: un giovane è morto nello scontro frontale tra due auto avvenuto in via Vesalio.Ci sono anche tre feriti: uno sarebbe molto grave. La vittima è un ...Incidente stradale mortale a Cagliari durante la scorsa notte, verso le 3:30: due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite Di: Redazione ...