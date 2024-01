Cagliari | ennesima tragedia stradale | 20enne muore in un incidente

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Ancora unmortale sulle strade di. Un ventenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra una suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano. Sull’utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente di 20 anni che è deceduto. Tutti i feriti, compreso l’automobilista a bordo del suv, sono stati trasportati all’ospedale: uno in gravi condizioni. L’è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, all’altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118 che ha portato i feriti all’ospedale Brotzu. Sul posto sono ...