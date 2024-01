Cagliari | auto procede contromano e si scontra con un Suv | due vittime

Scontro frontale a Cagliari - morti due ventenni : l’auto era contromano Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente di 20 anni che è deceduto sul colpo mentre un altro in ospedale (repubblica)

Bologna sconfitto 2-1 a Cagliari - decide l’autogol di Calafiori I sardi, trascinati da un ottimo Petagna, rimontano il gol iniziale di Orslini. Thiago Motta scavalcato dalla Lazio al sesto posto, Ranieri esce ... (itasportpress)

Bologna sconfitto dal Cagliari - decisiva un'autorete di Calafiori Sconfitta per il Bologna all'Unipol Domus contro il Cagliari . La squadra di Thiago Motta ha rimediato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite ... (247.libero)

Bologna - altra frenata! Un autogol regala tre punti d’oro al Cagliari Cagliari-Bologna è terminata con il punteggio di 2-1. Successo fondamentale per la squadra di Ranieri, invischiata nella lotta per non retrocedere. ... (inter-news)

LIVE Cagliari-Bologna 2-1 : autogol di Calafiori; Scuffet dice no a Freuler Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)