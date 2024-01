Cadice | esonerato Sergio Gonzalez Il club pensa a Berizzo

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024)González non è più l’allenatore del. Ilspagnolo ha appena annunciato l’esonero dell’allenatore con un comunicato apparso sui propri canali social. La sconfitta di venerdì contro l’Alavés ha spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica. La squadra, attualmente in zona retrocessione, non vince una partita della Liga dallo scorso settembre. “Grazie di tutto,”, si legge nel comunicato delche sta lavorando per individuare il sostituto. Uno dei nomi circolati nelle ultime ore è quello di Guille Abascal, attuale allenatore dello Spartak Mosca. Sondaggio anche per l’ex Ct del Cile, Eduardo, che ha chiuso la carriera da allenatore proprio al. SportFace.