Buona la prima per De Rossi | la Roma piega il Verona 2-1 all' Olimpico

(Di sabato 20 gennaio 2024)laper Daniele Desulla panchina della. I giallobattono per 2-1 soffrendo l'Hellasall'e provano a scacciare i venti di crisi che hanno portato all'esonero in settimana di Jose Mourinho. Le reti di Lukaku al 19' e Pellegrini al 25' regalano i primi tre punti da allenatore giallorosso all'ex Capitan Futuro, rilanciando anche le ambizioni della squadra in chiave Champions League. Lasale infatti a quota 32 punti in classifica agganciando il Bologna, a -2 dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Con ancora tante partite da giocare tutto è ancora possibile per i giallo, anche se la strada è ancora lunga. Al termine della gara il neo allenatore giallorosso è andato sotto la Curva Sud ...

Roma , 20 gennaio 2024 – La Roma , sotto gli occhi del presidente Dan Friedkin, batte il Verona per 2-1 nel match in programma oggi 20 gennaio per la ... (ilfaroonline)

Roma-Verona 2-1 Montipò 6: Due interventi per evitare che la partita finisca molto tempo prima. Sul gol di Pellegrini forse poteva fare di più. Tchatchoua 6: So.