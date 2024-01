Bundesliga 2023 2024 | poker Borussia Dortmund a Colonia | il Friburgo piega l’Hoffenheim

(Di sabato 20 gennaio 2024) In archivio un intenso pomeriggio in, con la prima giornata del girone di ritorno, la diciottesima, in cui spicca la facilissima vittoria delsul campo del. La formazione di Terzic ha vita facile contro una delle squadre che si trovano all’ultimo posto e cala ilgrazie alla doppietta di Malen e alle reti di Fullkrug e Moukoko in pieno recupero. Con questi tre punti, salgono al quinto posto i gialloneri, 33 punti e la zona Champions sempre più vicina, 11 punti per i padroni di casa ultimi in coabitazione. Da segnalare anche una protesta da parte tifosi contro il probabile ingresso di un investitore esterno nella lega professionistica. Dopo il gol del vantaggio di Malen, gli ultras dele poi ...

