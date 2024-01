Brentford | Toney | “Sono tornato La squalifica? All’inizio ero sconvolto | ma nella vita c’è di peggio”

Non è un momento facile per il Brentford che non vince dal 2 dicembre e che ha perso le ultime cinque partite di Premier League oltre ad essere ... (infobetting)

Non è un momento facile per il Brentford che non vince dal 2 dicembre e che ha perso le ultime cinque partite di Premier League oltre ad essere ... (infobetting)

Non è un momento facile per il Brentford che non vince dal 2 dicembre e che ha perso le ultime cinque partite di Premier League oltre ad essere ... (infobetting)

Durante l'assenza dai campiha continuato ad allenarsi al centro sportivo dele scontata la pena Thomas Frank ha deciso di mandarlo in campo per tutti e 90', a dimostrazione della ...Erano cinque invece le sconfitte di fila del, che torna a vincere e sale a 22 punti. Alla fine gli applausi sono tutti per, tornato a giocare dopo uno stop di 259 giorni. Tanti, ma ...L'attaccante del Brentford, che rientrava dopo 8 mesi di squalifica per ... Dopo che il portiere del Nottingham ha piazzato la barriera, infatti, Toney senza farsi notare sposta per ben due volte il ...Al ritorno dopo 8 mesi di squalifica e la multa per scommesse, Ivan Toney subito a segno: l’attaccante del Brentford in gol su punizione proprio al Nottingham, ultima squadra colpita 266 giorni fa, pr ...