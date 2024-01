Bonus porte e finestre | torna nel 2024 l’incentivo al 75% I nuovi requisiti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si sta valutando la possibilità di includere, infissi, serramenti,e pavimenti neldel 75% per la rimozione delle barriere architettoniche, anche se tale decisione è stata confermata solo parzialmente per il. Ciò consentirebbe nuovamente, almeno per alcuni, la cessione del credito e lo sconto in fattura, garantendo al contempo la tutela di coloro che hanno avviato i lavori entro la fine del 2023. Inoltre, si sta prendendo in considerazione l’estensione di due mesi del Superal 110%. Questi sono i contenuti di diversi emendamenti, frutto di un accordo bipartisan sulla legge di conversione dell’ultimo decreto “Super” datato 29 dicembre, che mirano a rivedere le restrizioni sui contributi edilizi imposte dal governo su indicazione del ministro ...

Far rientrare anche finestre , infissi, serramenti, porte e pavimenti nel Bonus barriere architettoniche al 75%, confermato solo in parte per il 2024. ... (ilmessaggero)

Se è vero che ilper le barriere architettoniche al 75% verrà in parte prorogato, si cerca di capire se nell'incentivo statale potranno rientrare anche i generici infissi (dallealle finestre ai pavimenti).... collegati tra loro, in cui vengono realizzati lavori di ampliamento dellee ristrutturazione del bagno. In questi casi, infatti, per poter usufruire delbarriere architettoniche è sempre ...Bonus trasporti legge 104, carta blu di Trenitalia ... elevatori per salire e scendere dal treno e servizio di porta bagagli a mano. copia del certificato rilasciato da una commissione medica dell’Asl ...Sono stati esclusi dal bonus anche alcuni lavori prima previsti come installa di sistemi di automatismi per tapparelle, porte, persiane automatiche, imposte. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate ...