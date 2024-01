Bonate Sopra | si ribaltano con l’auto | muore una giovane di 26 anni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024). Incidente stradale mortale alle 4.45 di sabato 20 gennaio 2024. Secondo le prime informazioni una ragazza di 26è morta in un incidente stradale avvenuto alungo l’ex strada statale 342 all’altezza dello svincolo per Terno d’Isola. Pare che sulsulla quale viaggiava la 26enne si sia ribaltata. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sulc’era anche undi 23enne che non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto l’intervento del personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. (Seguono aggiornamenti)