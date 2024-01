Bologna | ora Salvini studia una direttiva contro i 30 km all’ora in città “I lmiti generalizzati sono vessatori nei confronti degli automobilisti”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il ministero dei Trasporti guidato da Matteovuole intervenire con una“per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani”. La mossa arriva in coda alla polemica sul limite di trenta chilometriin(“30”) esteso di recente alla gran parte die attaccato da. L’obiettivo, si legge in una nota del ministero, “è trovare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza (che resta una priorità) ed evitare forzature che rischiano di generare l’effetto contrario. In questo senso, il Mit ha già portato in Conferenza unificata anche una proposta per limitare l’utilizzoautovelox nei centri urbani ellare ...

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il limite di velocità a 30 all’ora in alcune zone di Bologna è stato disposto per “sentire meglio il ... (ilfattoquotidiano)

...limiti sotto 50 all'". Un annuncio che arriva il giorno dopo la polemica di Salvini contro la Città 30 " con limiti in gran parte del territorio comunale bolognese " decisa dal sindaco di......70% delle strade con una sola corsia per senso di marcia haun limite di 30 chilometri all'. ... è stata Olbia la prima città a introdurre il limite 30, seguita poi da, il primo ...