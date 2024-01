Bologna | limite 30km h nelle strade | Salvini apre la polemica

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ala situazione sta diventando complicata. Ildi 30 kilometri all’ora nella città è stato imposto dal Comune. Dopo un periodo di transizione di sei mesi, dallo scorso martedì il piano è ufficialmente attivo e scatteranno le prime multe per i trasgressori. Una limitazione che certo non è gradita ai residenti. LaL'articolo proviene da Il Difforme.

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il limite di velocità a 30 all’ora in alcune zone di Bologna è stato disposto per “sentire meglio il ... (ilfattoquotidiano)

... docente all'Università die consulente Rai per i media digitali . Gli algoritmi ... aldella violenza".Vittima deha lla violenza un controllore piacentino, al lavoro sulla linea ferroviaria- ... nel sangue alcol quattro volte oltre il: denunciata Leroy Merlin, l'accordo: chiusura ..."E' una beata idiozia il limite dei 30 chilometri - ha spiegato Calenda -. Pensare che fai una cosa molta bella, 'green', verde, ma non hai le infrastrutture per sostenerla è un modo di ragionare ...Bologna è la prima grande città italiana a imporre il limite di velocità dei trenta all'ora sulle sue strade. Dubito, e sono in compagnia di persone esperte, che questo la renderà più sicura o meno ...