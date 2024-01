Bologna | il caso dei 30 all’ora | Salvini annuncia direttiva contro la decisione del Comune VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Guerra aperta tra il Ministero delle Infrastrutture e ildi. Dopo lo stra Matteoe il sindaco Matteo Lepore, il Mitunache punta a modificare il comma 2 dell’articolo 142 del Codice della Strada, per restringere la possibilità di creare zone 30 che siano estese ad interi centri urbani. Le zone 30 dovranno essere limitate a situazioni particolari e specifiche, non spalmate su tutta la città: questo è l’obiettivo del ministero, che punta a disapplicare di fatto la norma bolognese. In pratica il governo prova a smontare da Roma il progettoCittà 30, considerato “non ragionevole” e “ideologico” dal ministro Matteo, che lo ha attaccato ...

...di trenta chilometri all'ora in città ('città 30') esteso di recente alla gran parte die ... come nelbolognese. La linea del leader leghista è che i velox e i limiti a trenta all'ora ......30 " con limiti in gran parte del territorio comunale bolognese " decisa dal sindaco di... in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione alconcreto dei criteri indicati ...